Mercato : Ciblé, il a déjà donné sa réponse pour le PSG

Thibault Morlain

Au PSG, la reconstruction débute dès maintenant. Si la saison n'est pas encore terminée, le club de la capitale penserait déjà au prochain mercato. Et pour renouveler l'effectif actuel, le PSG aurait d'ores et déjà coché différents noms. Sur cette liste, on retrouverait notamment celui du milieu de terrain de l'AS Monaco, Youssouf Fofana. Ce dernier s'est d'ailleurs déjà prononcé sur le PSG.

Alors que la saison est loin d'être un long fleuve tranquille pour le PSG, le club de la capitale préparerait déjà l'avenir afin de revenir plus fort. A quoi ressemblera le mercato parisien ? Du lourd se préparerait et des premières pistes commencent à circuler. Selon les derniers échos, le PSG aurait notamment coché le nom de Youssouf Fofana, international français et aujourd'hui milieu de terrain de l'AS Monaco.

« Je dis que ça me ferait rêver car c’est chez moi »

Direction le PSG pour Youssouf Fofana ? Cela ne déplairait pas au Monégasque. Il y a quelques jours, lors de l'émission Quelle Epoque , il avait expliqué : « Ça me ferait rêver le PSG ? Je viens d’ici. Donc ça serait normal, entre guillemets, de retourner chez moi, de jouer dans le stade… C’est un appel que je fais ? Pas du tout. Je dis que ça me ferait rêver car c’est chez moi, mais voilà, on est dans le monde du foot, je prends la meilleure proposition. Est-ce que le PSG ça serait le Graal ? Non. Pas forcément. Pour moi, le Graal ce sont les compétitions, que je sois en France, en Allemagne, en Italie… Tant que je gagne la compétition que je veux, c’est bon ».

« J’ai dit que c’était un rêve, je n’ai jamais dit que c’était un objectif »