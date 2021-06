Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Officiel : Tuchel prolonge avec Chelsea !

Publié le 4 juin 2021 à 13h38 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2021 à 13h42

Après seulement six mois passés à la tête de l'équipe de Chelsea, Thomas Tuchel a réussi son pari et son club a officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en 2024.