Mercato - Chelsea : Un buteur de Tuchel au coeur d'une grosse bataille ?

Publié le 21 juillet 2021 à 10h05 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, Tammy Abraham pourrait quitter les Blues. Les clubs londoniens resteraient à l'affût, mais Arsenal serait en pole.