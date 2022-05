Mercato : Cette grande annonce sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Foot - Mercato - Manchester United

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Alors qu'il prend la place de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils, Erik ten Hag s'est livré sur l'avenir de CR7.

Insatisfait à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre le large et de revenir à Manchester United lors du dernier mercato estival. Toutefois, CR7 pourrait quitter une nouvelle fois les Red Devils après seulement une saison. En effet, Cristiano Ronaldo se poserait des questions quant à son avenir à cause des résultats très moyens de Manchester United. Par ailleurs, Erik ten Hag, qui prend la succession de Ralf Rangnick sur le banc mancunien, pourrait ne pas compter sur Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Mais lors de sa première interview en tant que coach de Manchester United, le Néerlandais a défendu la thèse inverse.

« Si Cristiano Ronaldo est dans mes plans pour la saison prochaine ? Bien sur. Qu'est-ce qu'il apporte ? Des buts » , a lâché simplement Erik ten Hag lors d'un entretien publié sur le site officiel de Manchester United. Cristiano Ronaldo ne devrait donc pas être poussé vers la sortie par son nouvel entraineur.

