Mercato : Cet énorme coup de gueule après la signature de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 octobre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United cet été, Danny Blind ne cache pas une forme de scepticisme sur le plan collectif pour les Red Devils.

Désireux de quitter la Juventus après trois saisons dans le Piémont, Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United dans les derniers jours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Cela a eu de quoi créer énormément d'engouement autour des Red Devils tant le message envoyé est fort avec le come-back de l’international portugais. Cependant, de son côté, Danny Blind ne cache pas avoir quelques doutes dans la mesure où le fait que Cristiano Ronaldo soit présent dans l’effectif suppose des changements de la part d’Ole Gunnar Solskjaer au niveau de son animation offensive. Et selon le père de Daley Blind, il n’est pas sûr que ce dernier parvienne à les mettre en place au regard des premiers matchs de Manchester United cette saison avec Cristiano Ronaldo.

« Ils ne sont pas dans une structure confiante maintenant que Ronaldo est devant »