Manchester United - Malaise : Solskjaer reçoit un coup de pression pour Ronaldo !

Publié le 9 octobre 2021 à 21h00 par Th.B.

N’ayant pas démarré la dernière rencontre en championnat de Manchester United sous décision d’Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo doit plus régulièrement disputer l’intégralité des matchs des Red Devils et le sélectionneur du Portugal l’a souligné en conférence de presse.

Arrivé cet été afin de permettre à Manchester United de retrouver le chemin de la gloire, Cristiano Ronaldo ne compte pas faire de la figuration et gérer ses efforts et son temps de jeu chez les Red Devils malgré ses 36 ans. Bien au contraire, dans la foulée de son transfert en provenance de la Juventus, celui qui est surnommé CR7 n’a pas manqué de faire savoir qu’il disposait toujours de la même soif de trophées et de victoires. Cependant, son ancien coéquipier et actuel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a récemment averti le Portugais qu’il n’allait pas disputer tous les matchs systématiquement. Et la rencontre de Premier League face à Everton avant la trêve internationale en a été la preuve puisque Ronaldo n’est apparu sur le terrain que pendant 4 minutes. Son dernier match plein était le 29 septembre en Ligue des champions face à Villarreal. De quoi obliger Fernando Santos a poussé un léger coup de gueule sur le temps de jeu de sa pièce-maîtresse au sein de la sélection portugaise avant la réception du Qatar ce samedi soir en amical.

« Le dernier match complet qu'il a joué était en Ligue des champions… »