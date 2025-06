Mercato : C'est terminé, Paul Pogba craque !

Ce samedi, Paul Pogba (32 ans) a paraphé un bail de deux saisons avec l'AS Monaco. Avant d'apposer sa signature sur les documents officiels, la Pioche a fondu en larmes. Etant enfin sorti de sa spirale infernale, Paul Pogba a été réconforté par Thiago Scuro, le directeur sportif monégasque.

Paul Pogba revient de très très loin. Après les blessures à répétition, les scandales familiaux, et sa suspension pour dopage, la Pioche peut enfin se recentrer sur l'essentiel : jouer au football. Sans club depuis le 1er décembre et la résiliation de son contrat à la Juventus , Paul Pogba vient de parapher un bail de deux saisons à l' AS Monaco.

«Merci pour la confiance»

Après avoir officialisé le transfert de Paul Pogba, l'AS Monaco a publié une vidéo sur son compte X où on voit le joueur signer son contrat. Mais juste avant d'apposer sa signature sur les documents officiels, l'international français a fondu en larmes, se remémorant surement tous les moments douloureux qu'il a traversés avant d'en arriver-là. Mais il a pu compter sur le soutien de Thiago Scuro, qui était auprès de lui pour parapher son bail de deux ans. « C'est beau à voir mon ami, d'être là et de vivre ça avec toi. Nous te remercions. C'est un moment spécial pour toi, ça l'est aussi pour nous », a lancé le directeur sportif de l'AS Monaco. « Merci, j'apprécie beaucoup », a répondu Paul Pogba. « C'est la première étape Paul. On regarde devant et on se met au boulot. Les conditions sont top. Tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes », a ajouté Thiago Scuro. « Merci pour la confiance », a conclu le nouveau numéro 8 monégasque.