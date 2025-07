Mercato : C’est signé, un crack a choisi l’OM !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À seulement 15 ans, Samy Bedja confirme son attachement à l'Olympique de Marseille en signant un contrat aspirant de trois ans. Courtisé par des géants européens tels que le FC Barcelone et Manchester United, le jeune milieu de terrain a donc choisi de poursuivre son développement au sein de son club formateur.

Medhi Benatia l’a remarqué et récompensé

Prévenu par Medhi Benatia, Samy Bedja avait eu du mal à cacher sa joie en apprenant qu’il pourrait côtoyer les protégés de Roberto De Zerbi. « Je marche à ses côtés après sa discussion avec Medhi Benatia, vous savez ce que m'a dit le gamin ? "C'est vrai ce qu'il vient de me dire?" (rire). Je lui ai confirmé en lui expliquant qu'on souhaitait valoriser son travail, avait expliqué Lassad Hasni. On ne les lâche pas dans la nature. Le formateur, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est devant ou derrière, mais à côté. On donne la main et on accompagne ».