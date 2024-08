Mercato : C’est officiel, l’OM lâche 42M€ et boucle quatre transferts pour 2025 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d’un mercato de folie, l’OM a enregistré l’arrivée de onze nouveaux joueurs par le biais de différents types d’opérations. Il y a eu certains transferts secs mais également des prêts dont certains s’accompagnent d’options d’achat obligatoires. Par conséquent, le club phocéen sait déjà qu’il devra verser 42M€ en fin de saison. Sans compter les options d’achat classiques.

Le mercato a pris fin, et comme attendu, l’OM a flambé en recrutant pas moins de onze nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Au total, le club phocéen aura déboursé 75M€, mais seulement pour six joueurs. Et pour cause, les Marseillais ont bouclé six transferts secs et cinq prêts au total. Par conséquent, la note pourrait être encore plus salée.

Quatre options d’achat à lever en 2025

Et pour cause, parmi ses cinq prêts, quatre sont accompagnées d’une option d’achat obligatoire, ce qui signifie que l’été prochain, quatre joueurs seront recrutés définitivement. Il s’agit de Neal Maupay, Lilian Brassier, Pierre-Emile Hojbjerg et Jonathan Rowe. Leur achat est différé, mais ils seront bien définitivement transférés à l’OM en fin de saison pour la jolie somme de 42M€ au total !

78M€ au total si l’OM garde Carboni !

Et ce n’est pas tout ! La facture peut encore grimper avec Valentin Carboni. Le milieu offensif argentin est le seul joueur prêté à l’OM avec une simple option d’achat, mais si le club phocéen décide de l’activer, il deviendra le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Et pour cause, l’option d’achat fixé par l’Inter Milan dans ce dossier est de 36M€. Par conséquent, si Valentin Carboni était conservé par les Olympiens, en plus des quatre autres joueurs disposant d’une option d’achat obligatoire, la facture serait de 78M€ en fin de saison. Soit 3M€ de plus que le montant investis pour les transferts d’Ismaël Koné, Mason Greenwood, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli et Elye Wahi. Autrement dit, le mercato 2024 de l’OM pourrait bien couter 153M€ au total !