Mercato : Le PSG passe à l'attaque pour ce phénomène

Alors que le PSG est très actif depuis ce début de mercato, le club de la capitale souhaite désormais boucler le retour de Xavi Simons. Les dirigeants parisiens ont décidé de lever la clause de rachat fixée à 6M€. Désormais, c’est à l’international néerlandais de trancher sur son avenir.

Le PSG doit gérer le dossier Xavi Simons. Parti l’été dernier au PSV Eindhoven, l’international néerlandais sort d’une excellente saison, il a d’ailleurs fini meilleur buteur du championnat hollandais. Forcément, le PSG n’est pas passé à côté des performances du milieu offensif de 19 ans. A tel point que Paris souhaite le faire revenir.

A en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG aurait décidé de lever la clause de rachat de Xavi Simons fixée à 6M€. L’information a été communiquée au joueur qui a encore 25 jours pour prendre sa décision.

