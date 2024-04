Mercato : C'est confirmé, le PSG lâche 90M€ pour un double transfert

Benjamin Labrousse

Désormais bien positionné sur le marché des jeunes talents, le PSG convoite, à l’instar de nombreux cadors européens, le jeune Estevão William. Le prodige brésilien de 16 ans évolue à Palmeiras, aux côtés d’un certain Endrick. Si l’attaquant de 17 ans a choisi de rejoindre le Real Madrid, Paris a bel et bien tenté une double opération pour ces deux jeunes joueurs.

Une révolution. Après de nombreuses années marquées par la tentative de recrutement de stars internationales, le PSG vise un nouveau marché : celui des jeunes talents. Paris se veut très désireux de pépites, et pourrait avoir flairé un bon filon au Brésil. Cet hiver, le PSG a lâché 40M€ pour les recrutements de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo en provenance de São Paulo et Corinthians.

Un crack brésilien affole le PSG

Actuellement, le PSG cherche à attirer un nouveau prodige auriverde en la personne d’Estevão William. Ailier de 16 ans évoluant à Palmeiras, ce dernier n’est pas le seul joueur issu du club brésilien à avoir été dans le viseur du club français. En effet, Paris s’était également positionné sur Endrick, qui en décembre 2022, s’était finalement engagé en faveur du Real Madrid.

Le PSG tente une double opération à 90M€