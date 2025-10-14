Mercato : Ce phénomène dit non au PSG !

Amadou Diawara

Séduit par le potentiel d'Endrick, Luis Enrique aimerait le voir rejoindre son effectif lors du prochain mercato hivernal. Si la direction du PSG est prête à dépenser une fortune pour boucler le transfert sec du Brésilien, le Real Madrid est totalement contre l'idée de le vendre. De son côté, Endrick refuse catégoriquement de quitter la Maison-Blanche, et ce, même si c'est sous la forme d'un prêt.

Si Endrick est à la peine au Real Madrid ces derniers mois, Luis Enrique est tout de même prêt à l'accueillir au PSG. D'après les indiscrétions de Defensa Central, le coach espagnol estime que le buteur brésilien a le potentiel pour régaler son équipe dans les années à venir. En ce sens, la direction du PSG serait disposée à formuler une offre « astronomique » pour boucler le transfert d'Endrick lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le Real Madrid et le joueur compteraient recaler le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Endrick refuse de quitter le Real Madrid A en croire Defensa Central, le Real Madrid est ouvert à l'idée de prêter Endrick lors du prochain mercato hivernal, et ce, pour qu'il emmagasine du temps de jeu en deuxième partie de saison. Toutefois, la Maison-Blanche refuse catégoriquement d'inclure une option d'achat dans la transaction, ou de vendre directement son numéro 9.