Mercato : Ce phénomène dit non au PSG !

Séduit par le potentiel d'Endrick, Luis Enrique aimerait le voir rejoindre son effectif lors du prochain mercato hivernal. Si la direction du PSG est prête à dépenser une fortune pour boucler le transfert sec du Brésilien, le Real Madrid est totalement contre l'idée de le vendre. De son côté, Endrick refuse catégoriquement de quitter la Maison-Blanche, et ce, même si c'est sous la forme d'un prêt.
Si Endrick est à la peine au Real Madrid ces derniers mois, Luis Enrique est tout de même prêt à l'accueillir au PSG. D'après les indiscrétions de Defensa Central, le coach espagnol estime que le buteur brésilien a le potentiel pour régaler son équipe dans les années à venir. En ce sens, la direction du PSG serait disposée à formuler une offre « astronomique » pour boucler le transfert d'Endrick lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le Real Madrid et le joueur compteraient recaler le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.
Endrick refuse de quitter le Real Madrid
A en croire Defensa Central, le Real Madrid est ouvert à l'idée de prêter Endrick lors du prochain mercato hivernal, et ce, pour qu'il emmagasine du temps de jeu en deuxième partie de saison. Toutefois, la Maison-Blanche refuse catégoriquement d'inclure une option d'achat dans la transaction, ou de vendre directement son numéro 9.
Endrick ferme la porte à un prêt
De son côté, Endrick ferme totalement la porte à un départ du Real Madrid, que ce soit sous la forme d'un prêt ou d'un transfert sec. Selon les informations de Defensa Central, le crack de 19 ans veut s'imposer chez les Merengue dès cette saison. D'autant qu'il vient de se remettre de sa blessure.