Ça avance pour le transfert de Ronaldo, son prochain club identifié

Publié le 23 juillet à 22h00 par Dan Marciano

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo s'apprête à relever le dernier défi de sa carrière en Europe. En effet, la star portugais n'aurait pas l'intention de rester à Manchester United la saison prochaine. Désireux de rejoindre une équipe ambitieuse, le buteur pourrait rejoindre l'Atlético, même si son président a tenté de faire taire les rumeurs.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo ne fait que commencer. Le joueur de 37 ans s'apprête à quitter Manchester United, seulement un an après son retour. Souhaitant disputer la Ligue des champions, le buteur portugais ne rejoindra pas le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com, mais pourrait bien s'engager avec l'Atlético, même si le président du club espagnol avait essayé de calmer tout le monde dans ce dossier.

« Nous avons tout, que pourrions-nous demander de plus ? »

Questionné il y a quelques jours sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo, Enrique Cerezo avait sous-entendu qu'il n'était pas intéressé. « Nous avons des joueurs sensationnels et un coach fantastique. Nous avons tout, que pourrions-nous demander de plus ? » avait confié le président de l'Atlético.

🚨#CR7 ⚪️🔴Malgré les déclarations de son président, il me revient que certains membres de l’#AtleticoMadrid sont optimistes quant à l’arrivée de #Ronaldo chez les #Colchoneros. 🇧🇷La vente de Matheus #Cunha pourrait avoir une incidence directe sur sa venue. À suivre. #mercato pic.twitter.com/g4Q5lhawKk — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 22, 2022

Un coup de bluff de Cerezo ?

Mais selon le journaliste Sacha Tavolieri, l'Atlético serait bien prêt à recruter Cristiano Ronaldo, malgré la déclaration de Cerezo. En interne, la formation madrilène se montrerait d'ailleurs optimiste et aimerait boucler cette opération avant la fin du mercato estival.