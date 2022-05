Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Bourigeaud se confie sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 14h20 par La rédaction

Auteur d'une très grosse saison avec Rennes, Benjamin Bourigeaud pourrait bien aller voir ailleurs cet été. Le milieu de terrain est d'ailleurs dans le flou pour son avenir.

Quelle saison du Stade Rennais ! Les Bretons se sont illustrés en Ligue 1 en allant décrocher une 4e place synonyme de qualification en Europa League. À l’occasion de la dernière journée du championnat de France, le Stade Rennais a affronté le LOSC dans un match serré, se terminant sur le score de 2-2. Après ce match, en zone mixte, Benjamin Bourigeaud, auteur d’une grande saison avec son club (11 buts et 12 passes décisives), a fait le point sur son avenir, confiant : « Vous allez dire que je me répète, mais je ne sais vraiment pas de quoi est fait mon avenir, c’est sincère. Je me poserai les bonnes questions pour savoir quel est le meilleur choix de carrière pour moi. » Avant d’ajouter qu’il prendrait son temps pour faire son choix « Peut-être que l’histoire n’est pas terminé, peut-être qu’elle l’est, je ne peux pas vous répondre aujourd’hui ».