Mercato : Billets d’avion calés, reprise des négociations... L’OM se fait griller !

Dans la liste de courses du président de l’OM, on retrouve plusieurs joueurs en fin de contrat. Des opportunités de marché que Pablo Longoria aimerait saisir pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor, qui se dirige vers une nouvelle campagne de Ligue des Champions. Parmi les dossiers à l’étude, il y a celui du Japonais Daichi Kamada. Mais la bonne affaire pourrait tourner court.

Pablo Longoria le sait, le budget mercato alloué par Frank McCourt n’est pas aussi dense qu’à l’arrivée du milliardaire américain. Plus serrée, l’enveloppe pour les transferts invite le président de l’OM à se tourner vers des opportunités à moindre frais, comme des joueurs en fin de contrat au 30 juin. Le Lillois Jonathan Bamba, le défenseur de Francfort Evan Ndicka ou encore le pétillant Wilfried Zaha (Crystal Palace) font partie des pistes étudiées. En Allemagne, le profil de Daichi Kamada plaît également beaucoup aux dirigeants marseillais. Milieu de terrain de 26 ans et international japonais, il dispose de toutes les qualités pour entrer dans le moule d’Igor Tudor.

La concurrence est rude

L’OM fait partie des clubs intéressés par Daichi Kamada, dont le contrat prend fin avec l’Eintracht Francfort au 30 juin. Le club allemand a d’ailleurs communiqué sur le fait que son joueur ne poursuivrait pas suite à l’échec des négociations pour le prolonger. Mais pour l’OM, ce dossier est plus que complexe. Notamment parce que la concurrence est rude. Partout en Europe, on suit de très près le dossier Kamada. Et surtout au Portugal, où Benfica dispose d’une vraie longueur d’avance...

Le Benfica en pole position

Dans les colonnes d’ A Bola , on apprend que le dossier Daichi Kamada fait figure de priorité pour les dirigeants du Benfica Lisbonne. Le quotidien portugais rappelle que les discussions ont démarré à l’été 2022. A l’époque, Benfica avait même payé des billets d’avion pour Daichi Kamada et ses représentants afin de boucler son transfert. Mais au dernier moment, le coach de Francfort a mis son veto, prenant le risque de voir le Japonais partir libre un an plus tard. Scénario qui prend vie puisque Francfort va voir partir son joueur pour zéro euro. Et de son côté, Benfica vient de réactiver très fortement les négociations pour signer, libre, Daichi Kamada.

L’OM largué ?

Prêt à mettre 8 à 10 millions d’euros pour le transfert de Daichi Kamada, et de lui offrir un salaire à 4 millions d’euros par saison, le Benfica est tout heureux de voir le Japonais libre de tout contrat à l’approche de l’été 2023. La reprise des discussions a permis au club portugais de se positionner très tôt et d’avoir, clairement une longueur d’avance. Un dossier dans lequel l’OM semble bel et bien largué. Le fait d’avoir voulu Kamada l’été dernier, et d’être au forcing pour le signer à nouveau, permet au Benfica de griller toute la concurrence et notamment l’OM, qui ne semble plus en mesure d’avoir une carte à jouer. Leader de son championnat, Benfica dispose d’arguments solides pour convaincre la pépite japonaise de venir. La Ligue des Champions, notamment. Et une promesse de temps de jeu qui semble cruciale aux yeux de Kamada.