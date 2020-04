Foot - Mercato

Mercato : Bernardo Silva affiche une grosse volonté pour son avenir !

Publié le 13 avril 2020 à 19h05 par La rédaction mis à jour le 13 avril 2020 à 19h07

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva a assuré vouloir revenir au Benfica Lisbonne ayant un goût d’inachevé avec le club lisboète.