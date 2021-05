Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : L'émotion de Javi Martinez après son départ

Publié le 4 mai 2021 à 17h20 par La rédaction mis à jour le 4 mai 2021 à 17h21

Après 9 ans passés en terres bavaroises, Javi Martinez va officiellement quitter le Bayern Munich. Le club l’a annoncé ce mardi sur son site officiel, l’aventure entre Munich et le joueur espagnol est finie.