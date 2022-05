Foot - Mercato

Mercato : Deux cracks en route vers le Bayern Munich ?

Publié le 10 mai 2022 à 11h21 par La rédaction mis à jour le 10 mai 2022 à 11h22

Le Bayern Munich serait sur le point de recruter Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui, deux joueurs très prometteurs de l’Ajax Amsterdam.

Le Bayern Munich pourrait frapper un très gros coup lors du prochain mercato estival. Selon Fabrizio Romano, deux joueurs de l’Ajax Amsterdam sont très proches de rejoindre les rangs du club bavarois. Il s’agit de Ryan Gravenberch, jeune milieu de terrain de 19 ans, et Noussair Mazraoui, latéral droit polyvalent de 24 ans. Toujours selon le journaliste italien, les deux amstellodamois ont conclu un accord verbal il y a un mois avec le Bayern, et il ne reste que quelques détails finaux à régler pour officialiser ces deux transactions. Parallèlement à ces deux dossiers, l’entraineur munichois Julian Nagelsmann aimerait également attirer le milieu Konrad Laimer, sous contrat jusqu’en juin 2023 au RB Leipzig. Affaire à suivre donc, même si la tâche s’annonce plus compliquée pour attirer le joueur de 24 ans.