Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va pouvoir souffler un grand coup !

Publié le 23 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien que les incertitudes règnent en interne quant aux avenirs de Ronald Araujo et Gavi au FC Barcelone, les deux pépites du club culé pourraient bien prolonger leurs contrats selon le bras droit du président Joan Laporta.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone en novembre dernier, Xavi Hernandez fait l’unanimité et parvient à poser sa patte sur le jeu du Barça . En attestent les derniers résultats du club culé et la démonstration blaugrana face au Real Madrid dimanche dernier (4-0). Et selon Fabrizio Romano, l’entraîneur du FC Barcelone travaillerait de concert avec sa direction pour le recrutement estival ainsi que sur les prolongations de contrat de Gavi et de Ronald Araujo, figurant respectivement dans les viseurs de Liverpool et du PSG. Néanmoins, le Barça ferait le nécessaire pour prolonger leurs contrats.

« La chose la plus importante est qu'ils sont très heureux avec le groupe »