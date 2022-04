Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros problème à prévoir pour ce crack de Xavi ?

Publié le 9 avril 2022 à 14h00 par A.C.

Considéré avec Pedri ou Nico Gonzalez et Ansu Fati comme l’une des plus grandes promesses du football espagnol, Gavi n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le FC Barcelone et une prolongation pourrait tomber à l’eau.

Avec le retour de Joan Laporta, le FC Barcelone a décidé de revenir à ses racines et le choix Xavi va justement dans ce sens. L’idée semble clairement être de miser sur des jeunes espoirs espagnols, si possible issus de La Masia . C’est justement le profil de Gavi, que tout le monde annonce comme la nouvelle pépite du Barça et qui a déjà eu sa chance en équipe première à seulement 17 ans. Son avenir n’est toutefois pas assuré, puisque son contrat se termine en juin 2023 et comme pour Ronald Araujo, une prolongation ne semble pas vraiment proche pour le moment. A noter que l’avenir de Gavi pourrait intéresser le PSG, qui suivrait sa situation contractuelle de près.

Gavi se pose des grosses questions sur son avenir au Barça