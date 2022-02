Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi valide totalement le recrutement de Laporta !

Publié le 21 février 2022 à 1h30 par P.L.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s'est grandement renforcé en enregistrant quatre nouveaux joueurs dans son effectif. Et Xavi semble plutôt satisfait du recrutement de Joan Laporta réalisé en janvier.

Au mois de janvier, le FC Barcelone s’est montré assez actif sur le marché des transferts. En effet, le club culé s’est attaché les services de quatre nouveaux joueurs : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Les dernières recrues catalanes ont déjà pu faire leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs et se sont rapidement montrées convaincantes. D’ailleurs, Xavi semble grandement satisfait par le recrutement mis en place par Joan Laporta lors du dernier mercato hivernal.

Ferran Torres fait l’unanimité en interne et Aubameyang considéré comme un joueur «de haut niveau»