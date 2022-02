Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’annonce mal pour Laporta avec cette star de Guardiola !

Publié le 21 février 2022 à 1h00 par P.L.

Depuis plusieurs semaines, Raheem Sterling serait sur les tablettes du FC Barcelone. Toutefois, l'ailier de Manchester City pourrait bien prolonger avec son club.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé sur le plan offensif en enregistrant les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ces trois joueurs n’étaient pas les seules pistes envisagées par Joan Laporta en janvier dernier. The Times a récemment révélé que Raheem Sterling était placé en haut de la liste des dirigeants catalans en novembre dernier. Finalement, l’international anglais est resté à Manchester City cet hiver et devrait étendre son aventure avec le leader de Premier League.

Guardiola a donné son accord pour prolonger Sterling