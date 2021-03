Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi désigne le successeur idéal de Ronald Koeman !

Publié le 27 mars 2021 à 22h10 par A.D. mis à jour le 27 mars 2021 à 22h21

Alors qu'il va quitter la sélection allemande après l'Euro, Joachim Löw sera bientôt libre de tout contrat. Selon Xavi, le Barça aurait tout intérêt à se jeter sur le technicien de 61 ans.

Sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw va prendre le large à l'issue de l'Euro. Alors qu'il sera bientôt libre de tout contrat, le coach de 61 ans pourrait poser ses valises au Real Madrid. En effet, Joachim Low n'a jamais caché son désir de s'assoir un jour sur le banc merengue. Et à en croire les dernières indiscrétions de France Football , le technicien allemand apprendrait déjà l'espagnol en ce sens. Conscient de la situation de Joachim Löw, Xavi a estimé qu'il pourrait rendre de précieux services au FC Barcelone.

«Löw conviendrait parfaitement au Barça en raison de sa manière d'appréhender le jeu»