Mercato - Barcelone : Xavi a une grosse ouverture dans ce dossier XXL !

Publié le 11 mai 2022 à 0h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Napoli, Fabian Ruiz susciterait l'intérêt du FC Barcelone. Et selon la presse italienne, le milieu de terrain espagnol serait sur le point d'être vendu lors du prochain mercato. D'ailleurs, Xavi aurait la possibilité de rafler la mise pour une somme inférieure aux 70M€ réclamés par Naples l'été dernier.

Désireux d'étoffer son milieu de terrain, Xavi aurait inscrit le nom de Fabian Ruiz sur ses tablettes. D'ailleurs, d'après TMW , le coach du FC Barcelone serait de plus en plus intéressé par le pensionnaire du Napoli. Et alors que Fabian Ruiz sera en fin de contrat le 30 juin 2023, le Barça pourrait avoir le champ libre sur ce dossier cet été.

Fabian Ruiz sacrifié par Naples cet été ?