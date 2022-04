Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a une belle ouverture pour cette star de Guardiola !

Publié le 27 avril 2022 à 22h00 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque, Gabriel Jesus intéresserait aussi Arsenal et la Juventus. De son côté, Manchester City n’aurait toujours rien entrepris pour prolonger le Brésilien.

Xavi ne s’en est jamais caché, il aura besoin de recrues cet été. En dépit de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang l'hiver dernier, l’entraîneur du FC Barcelone a demandé à ses dirigeants de recruter un numéro 9 au prochain mercato. Si la piste la plus chaude mène à Robert Lewandowski, Xavi aurait également un œil sur Gabriel Jesus, le buteur de Manchester City.

Pas de prolongation en vue pour Gabriel Jesus ?