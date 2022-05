Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a trouvé la solution pour ce chantier du Barça ?

Publié le 15 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Alors que le FC Barcelone se cherche un arrière gauche pour seconder Jordi Alba, la solution pourrait déjà se trouver en Catalogne pour Xavi.

Cet été, Xavi attend de nombreux renforts au FC Barcelone. Chez les Blaugrana, les chantiers sont nombreux à l’instar notamment de celui au poste d’arrière gauche. Si Jordi Alba est encore là, le problème est qu’il n’y a pas de doublure pour faire souffler l’Espagnol. L’idée est donc de faire venir un nouveau joueur à ce poste pour seconder Alba. Plusieurs pistes sont alors évoqués à Barcelone, mais Xavi pourrait déjà avoir la solution avec Alex Baldé, grand espoir de la Masia.

« Il peut être un joueur important pour reposer Jordi Alba »