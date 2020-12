Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 8 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Cantonné au banc sous les ordres de Ronald Koeman, Junior Firpo pourrait être l’un des premiers à faire ses valises en janvier. L’Inter Milan serait en avance pour enrôler le latéral gauche, même si le FC Barcelone prend son temps.

Après avoir déjà bien dégraissé son effectif cet été, le FC Barcelone semble déterminé à reconduire l’opération en janvier ! Outre Riqui Puig, Samuel Umtiti et Carles Aleña, pour lesquels le club cherche une sortie en prêt, Junior Firpo est également invité à faire ses valises. Le latéral gauche, débarqué avec le costume d’espoir à l’été 2019, n’a fait qu’une seule apparition en Liga sous les ordres de Ronald Koeman cette saison. Et l’état-major catalan compte sur son départ pour renflouer ses caisses, avant d’enregistrer d’éventuels renforts.

L’Inter Milan proche de rafler la mise