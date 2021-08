Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman tape du poing sur la table !

Publié le 22 août 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors qu’il est au coeur des rumeurs concernant son avenir et sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Ilaix Moriba a été repris de volée par des membres de l’institution catalane. De quoi le pousser à sortir du silence.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ilaix Moriba et son entourage ont par le passé fait savoir qu’ils comptaient s’installer sur la durée au sein de l’équipe première du Barça . Formé à La Masia , le milieu défensif qui a finalement choisi de jouer pour la sélection guinéenne plutôt que l’espagnole, ne semble toujours pas se rapprocher du fait d’apposer sa signature sur le contrat proposé par l’administration Joan Laporta. De plus, le Barça attendrait que son clan rapporte une belle proposition de vente avant la fin du mercato sinon il pourrait passer une partie de la saison en tribunes. Invité à s’exprimer sur la situation après l’entraîneur Ronald Koeman, Rafael Yuste a lancé une charge à l’encontre de Moriba et de ses représentants. « S'il ne change pas de position, il n'aura pas d'avenir dans ce club. Pour moi, ce qu'Ilaix et son environnement font est une erreur ».

« Des milliers de rumeurs et personne ne connaît la vérité »