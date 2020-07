Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle dans le départ d’Arthur ? La réponse de Dani Alvès

Publié le 19 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Dernièrement, le départ d'Arthur Melo vers la Juventus a surpris beaucoup de monde. Et alors que certains expliquaient que Dani Alvès avait convaincu son compatriote de quitter le FC Barcelone pour Turin, il a tenu à mettre les choses au point.

C’est un deal qui aura fait couler beaucoup d’encre. Après de multiples et longues négociations, le FC Barcelone et la Juventus ont réussi à trouver un accord pour un deal XXL. Arthur Melo a ainsi été transféré à la Juventus contre un chèque de 72 M€ + bonus, tandis que Miralem Pjanic a rejoint le club catalan contre un chèque de 60 M€ + bonus. Le départ du Brésilien a d'ailleurs surpris beaucoup de monde en Espagne, lui qui était désigné comme le successeur de Xavi lors de son arrivée en Catalogne en 2018. Deux ans plus tard, c'est un gros échec pour Arthur qui va rejoindre la Vieille Dame, ancien club de Dani Alvès. Interrogé sur un possible rôle d’intermédiaire dans le transfert de son compatriote, l'actuel joueur de Sao Paulo a répondu…

« Il m'a demandé aucun conseil pour signer à la Juve »