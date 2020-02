Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort à 35M€ bientôt bouclé ? La réponse du Barça !

Publié le 11 février 2020 à 22h00 par B.C.

Ce mardi, la RTVE a annoncé l’existence d’un accord de principe entre le FC Barcelone et la Real Sociedad pour le transfert de Willian José. Cependant, l’attaquant serait encore loin du Camp Nou.

Touché lors d’un entraînement la semaine dernière, Ousmane Dembélé sera absent environ six mois et ne retrouvera donc pas ses coéquipiers avant la fin de la saison. Ce qui devrait inciter le FC Barcelone à recruter un nouvel attaquant en tant que joker médical. Ce mardi, la RTVE a annoncé l’existence d’un accord de principe entre le Barça et la Real Sociedad pour le transfert de Willian José contre 35M€, soit la moitié de sa clause libératoire. Cependant, l’arrivée de l’attaquant serait encore loin d’être actée.

Pas d'accord pour le transfert de Willian José