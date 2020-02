Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un proche de Griezmann décisif pour son avenir ?

Publié le 24 février 2020 à 5h15 par T.M.

De plus en plus, Antoine Griezmann est annoncé à l’Inter Milan. Un dossier qu’un proche du Français pourrait bien influencer...

Actuellement, cela semble aller mieux pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Cela n’empêche toutefois pas le Français de se retrouver au coeur des rumeurs. A cause des difficultés de Griezmann, son avenir en Catalogne est devenu flou. D’ailleurs, depuis quelques semaines, en Italie, on assure que l’Inter Milan voudrait attirer Griezmann. Et le club lombard pourrait avoir un atout dans sa manche.

Des retrouvailles entre Godin et Griezmann ?

Du côté de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a noué une très forte amitié avec Diego Godin. Cela s’est d’ailleurs prolongé en dehors des terrains. Et cette relation pourrait bien amener les deux joueurs à se retrouver. En effet, à en croire Calciomercato.it, l’Inter Milan aimerait faire jouer cette relation, voulant ainsi que Godin tente de convaincre Griezmann de le rejoindre en Italie.