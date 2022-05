Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme transfert se confirme !

Publié le 9 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

De retour à un excellent niveau depuis son prêt à Aston Villa, Philippe Coutinho pourrait rester en Premier League. C'est en tout cas le souhait de Steven Gerrard.

En janvier 2018, quelques mois après le départ de Neymar vers le PSG et la signature d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone décide de frapper une nouvelle fois très fort sur le marché en recrutant Philippe Coutinho qui brillait à Liverpool. Toutefois, le Brésilien n'a jamais réussi a justifier l'investissement consenti, à savoir près de 160M€, et son prêt au Bayern Munich ne lui a pas permis de se relancer. Résultat, Philippe Coutinho a finalement été prêté à Aston Villa avec une option d'achat. Et il renaît en Premier League.

Gerrard annonce la couleur pour Coutinho