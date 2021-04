Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme blocage pour Joan Laporta avec Lionel Messi ?

Publié le 10 avril 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Joan Laporta ambitionne de prolonger le contrat de Lionel Messi, le président du FC Barcelone serait actuellement bloqué par l’état des finances du club catalan.

La question occupe les esprits de bon nombre d’observateurs du FC Barcelone : que fera Lionel Messi en fin de saison ? L’Argentin arrivera en effet au terme de son contrat en Catalogne le 30 juin prochain et, pour l’heure, il se dirige droit vers un départ libre de son club de toujours. Cependant, dans un contexte où il est annoncé dans les viseurs du PSG ou de Manchester City pour rebondir s’il s’en va, le FC Barcelone n’aurait pas la moindre intention de laisser filer Lionel Messi sans rien faire. Joan Laporta entend en effet tout tenter pour le retenir, mais il serait pour l’heure bloqué par l’état des finances du club barcelonais.

Joan Laporta ne serait pas encore en mesure de formuler une offre à Lionel Messi !