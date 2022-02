Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel à l'origine d'un coup de tonnerre dans ce dossier chaud ? La réponse

Publié le 18 février 2022 à 10h00 par D.M.

Lié au FC Barcelone jusqu'en 2023, Gavi serait sur le point de prolonger son contrat avec son club formateur, malgré un intérêt de Chelsea.

Agé seulement de 17 ans, Gavi est l’une des nouvelles pépites du FC Barcelone. Apparu dans l’équipe première en début de saison, le jeune joueur est un pur produit de la Masia, le centre de formation du club catalan. Sous les ordres de Xavi, le milieu de terrain parvient à obtenir du temps de jeu et à se montrer. Prometteur, Gavi attire l’attention de plusieurs formations de Premier League comme Liverpool ou encore Chelsea. Mais ces deux équipes partent de très loin dans ce dossier.

Gavi devrait prolonger son bail avec le Barça