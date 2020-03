Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tous les plans du Barça dynamités... par le coronavirus ?

Publié le 14 mars 2020 à 10h00 par A.C.

Le mercato estival du FC Barcelone pourrait être totalement chamboulé par les décisions prises autour de l’épidémie du Coronavirus.

Le monde du football commence peu à peu à s’arrêter. La Serie A a en premier suspendu toute rencontre, rapidement suivie par la Ligue 1, puis la Liga, la Premier League et les autres championnats européens et mondiaux. Certains clubs ont également pris la décision de mettre en quarantaine l’ensemble de ses membres, joueurs, entraineurs et dirigeants... comme le FC Barcelone.

Plusieurs réunions de mercato annulées