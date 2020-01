Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL du Barça fixée à 60M€ ?

Publié le 27 janvier 2020 à 9h00 par J.-G.D.

Conscient de l’intérêt du Barça pour Rodrigo Moreno, Peter Lim, propriétaire de Valence, serait enclin à laisser filer son buteur avant la clôture du mercato hivernal pour 60M€.

Alors que Luis Suarez manquera les quatre prochains mois de compétition, le FC Barcelone s’activerait en coulisses afin de recruter un nouvel avant-centre. Les Catalans ne chômeraient pas avant la clôture du mercato hivernal, et plusieurs noms reviendraient avec insistance. Parmi eux, celui de Rodrigo Moreno. Le Barça en pincerait donc pour le profil de l’attaquant du FC Valence, et les Blaugrana auraient profité de leur rencontre face au club Che samedi (0-2) afin de s'entretenir avec les dirigeants valenciens. Et tous les espoirs seraient permis dans le dossier Rodrigo. Explications...

Rodrigo vendu cet hiver ou au terme de la saison grâce à une option d’achat ?