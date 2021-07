Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG… Le feuilleton Lionel Messi bientôt bouclé ?

Publié le 4 juillet 2021 à 20h45 par La rédaction

Depuis le 30 juin, Lionel Messi n’est plus un joueur de Barcelone. Si sa prolongation prend du temps et inquiète les supporters du Barça, elle pourrait intervenir après la Copa America.

Plus d’un an que l’avenir de Lionel Messi est en suspens. A Barcelone depuis ses 13 ans, le sextuple ballon d’or a failli quitter la Catalogne l’été dernier. En froid avec son ancien président, Josep Maria Bartomeu, Leo Messi est finalement resté au Barça, au plus grand bonheur des socios du club. Et même si l’année s’est globalement bien déroulée, la Pulga n’a toujours pas prolongé son contrat. Pire, l’Argentin n’est même plus officiellement un joueur de Barcelone. Un danger de taille, d'autant que le PSG serait toujours à l'affût. Cependant, l'optimisme règnerait toujours en interne.

La prolongation de Messi pourrait arriver après la Copa America