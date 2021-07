Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi à l'origine d'un énorme coup de balai au Barça ?

Publié le 4 juillet 2021 à 16h30 par La rédaction

Ayant fait de la prolongation de Lionel Messi sa priorité depuis son arrivée à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta serait prêt à un énorme coup de balai pour faire de la place dans la masse salariale du club catalan afin de pouvoir prendre en charge les émoluments de la Pulga.

Depuis son arrivée à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a été très clair concernant ses intentions. La grande priorité du président catalan est de prolonger le contrat de Lionel Messi. Depuis le 1er juillet, l’Argentin est libre de s’engager où il le souhaite. Mais Joan Laporta ne compte pas lâcher l’affaire si facilement. Ce dernier envisagerait tous les scénarios possibles pour voir la Pulga rempiler pour quelques années en Catalogne malgré les difficultés économiques du club, quitte à braver la loi. Joan Laporta envisagerait également de se séparer de plusieurs joueurs cet été pour pouvoir prendre en charge les exigences salariales de Lionel Messi. Et il serait prêt à prendre des décisions radicales pour précipiter les départs de certains afin de ne plus perdre de temps.

Le Barça prêt à résilier des contrats pour alléger sa masse salariale

Selon les informations de Mundo Deportivo , le FC Barcelone aurait transmis à Samuel Umtiti sa volonté de résilier son contrat très prochainement. Le club catalan souhaiterait alléger sa masse salariale afin de respecter le fair-play financier avec la prolongation de Lionel Messi. Mais ce n’est pas tout. Les Blaugrana voudraient également établir le même procédé pour Miralem Pjanic. Néanmoins, pour l’heure l’international tricolore n’aurait pas l’intention de partir malgré les intérêts de l’OL et de l’OM, sa priorité étant toujours le Barça . Quant au Bosnien, la situation est différente. Le milieu de terrain voudrait d’abord s’assurer une porte de sortie, que ce soit par transfert ou en prêt, avant d’accepter la solution du FC Barcelone. Le club catalan compte donc bien effectuer un dégraissage de son effectif afin de faire de la place pour l’énorme salaire de Lionel Messi. Et outre ces deux joueurs, d’autres éléments feraient également partie de ce coup de balai pour la star argentine.

D’autres joueurs sur le départ pour faire de la place à Messi