Mercato - Barcelone : Pour cette légende, le feuilleton Messi n’a pas lieu d’être

Publié le 24 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Sur le départ si l’on en croit les différentes informations divulguées par les médias, Lionel Messi ne devrait pas bénéficier d’un bon de sortie par les dirigeants du FC Barcelone pour Ronaldo.

Au coeur de la tempête depuis l’humiliation subie face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions (8-2), le FC Barcelone a dû opérer plusieurs changements au sein de son institution. À commencer par son désormais ex-entraîneur Quique Setién qui a été remercié avant de laisser sa place à Ronald Koeman. Au sein de la direction sportive, Éric Abidal a décidé de quitter ses fonctions, que son ancien bras droit Ramon Planes a repris. Mais le plus gros dossier actuel, c’est bien l’avenir de Lionel Messi. Lors d’un entretien avec Ronald Koeman, le capitaine du FC Barcelone aurait fait part de ses envies d’ailleurs comme la RAC1 l’a assuré jeudi soir. Étant passé par le Real Madrid et le FC Barcelone, Ronaldo est monté au créneau en adressant un message clair au Barça concernant Messi.

« Messi est la référence de l'équipe et moi, si j’étais à Barcelone, je ne le laisserais en aucun cas partir