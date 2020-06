Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle confirmation pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 19 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Si le FC Barcelone travaille actuellement sur la prolongation de Lionel Messi, un accord serait bel et bien sur le point d’être trouvé pour l’avenir de La Pulga.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi sera toujours là la saison prochaine. Alors que certains craignaient le pire à cause d’une clause présente dans le contrat de l’Argentin, lui permettant de partir quand il le souhaite, celle-ci n’a pas été activée. Pour autant, l’avenir du numéro 10 blaugrana n’est pas pour autant résolu lui qui n’a plus qu’une année de contrat et pouvant donc être libre l’été prochain. Un scénario que veut bien évidemment éviter Josep Maria Bartomeu qui s’est mis au travail pour prolonger le bail de Messi. Alors que les derniers échos étaient positifs dans ce dossier XXL, la tendance se confirme pour le sextuple Ballon d’Or.

1 an + 2 en option ?