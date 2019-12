Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle avancée décisive dans ce dossier à 25M€ ?

Publié le 23 décembre 2019 à 7h30 par A.D.

Antonio Conte voudrait absolument s’attacher les services d’Arturo Vidal. Pour boucler l’affaire, le coach de l’Inter aurait décidé de répondre aux exigences du Barça.

Ernesto Valverde aurait eu le dernier mot avec Antonio Conte. Dans une situation délicate au FC Barcelone, Arturo Vidal pourrait se laisser tenter par un départ au mois de janvier. Totalement sous le charme du milieu de terrain chilien, Antonio Conte voudrait l’attirer vers le Giuseppe Meazza. Pour se faire, le coach de l’Inter serait prêt à répondre aux attentes du Barça.

L’Inter aurait cédé aux exigences du Barça