Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Messi !

Publié le 3 juillet 2020 à 23h00 par B.C.

Alors qu'un départ de Lionel Messi ne serait pas à écarter à la fin de la saison prochaine selon plusieurs médias, des sources proches du FC Barcelone ont tenu à mettre les choses au clair sur le sujet.

Entre des choix stratégiques discutables et de faibles prestations sur le terrain, le FC Barcelone ne traverse pas la meilleure des situations, et cela pourrait être encore pire dans les mois à venir. En effet, la Cadena Ser a révélé que Lionel Messi aurait décidé de se retirer des négociations avec le Barça concernant sa prolongation de contrat. Ainsi, un départ en juin 2021 ne serait pas à écarter pour l'Argentin, lassé d'être tenu responsable des décisions du club. Une version confirmée par ESPN , qui explique que Messi est fatigué et furieux des nombreuses polémiques entourant le Barça.

Aucune décision prise par Messi ?