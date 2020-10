Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Lautaro Martinez… Le Barça a une opportunité à saisir !

Publié le 10 octobre 2020 à 7h30 par H.G.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez aurait toujours eu comme rêve d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, chose qu’il peut déjà faire avec la sélection nationale d’Argentine.

En quête d’un nouvel attaquant pour succéder à Luis Suarez, parti du côté de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone a longtemps été annoncé sur les traces de Lautaro Martinez. Seulement voilà, faute de disposer de suffisamment de liquidités, le club catalan n’a eu d’autres choix que d’abandonner la piste. L’Inter n’avait en effet pas la moindre intention de brader son attaquant dont la clause libératoire s’élevait à 111 M€ au cours des deux premières semaines du mercato estival. Ainsi, celui qu’on surnomme El Toro sera bien un joueur des Nerazzurri en 2020/2021 et ne retrouvera pas Lionel Messi du côté du FC Barcelone.

« Le fait de jouer aux côtés de Messi est un rêve pour lui »