Mercato - Barcelone : Lewandowski se verrait bien recruter au Barça…

Publié le 17 décembre 2019 à 2h15 par G.d.S.S.

Partenaire de Philippe Coutinho cette saison au Bayern Munich, Robert Lewandowski semble avoir adopté le milieu offensif brésilien, qui est pourtant la propriété du FC Barcelone.

« Je me sens très à l'aise. Je compte rester ici pendant un an et je me concentre sur ce moment. Mais si tout se passe bien, j'aimerais rester », a récemment indiqué Philippe Coutinho, affichant ainsi son souhait de quitter définitivement le FC Barcelone pour rejoindre le Bayern Munich où il est actuellement prêté avec option d’achat. D’ailleurs, Robert Lewandowski ne semble pas contre cette idée, et le buteur polonais du Bayern a affiché un souhait fort pour l’avenir de Coutinho en zone mixte après la victoire contre le Werder Brême (6-1).

« Nous avons besoin de joueurs comme ça »