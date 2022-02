Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les terribles confidences d'Agüero sur son état de santé !

Publié le 15 février 2022 à 23h00 par D.M.

Contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de soucis cardiaques, Sergio Agüero a donné des nouvelles de son état de santé.

Sergio Agüero n’a pas eu l’occasion de montrer l’étendu de son talent au FC Barcelone. Arrivé durant l’été 2021 en provenance de Manchester City, l’international argentin avait été contraint de sortir de la pelouse le 30 octobre dernier lors de la rencontre face à Alaves en raison de douleurs à la poitrine. Pris en charge à l’hôpital, le joueur souffre en réalité d’arythmie cardiaque. Un diagnostic, qui ne lui permet pas de continuer sa carrière de footballeur. En décembre dernier, Agüero officialisait son départ à la retraite au cours d’une émouvante conférence de presse.

« J’ai juste l’impression que mon cœur ne fonctionne pas correctement »