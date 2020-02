Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme révélation d’Abidal sur l’arrivée avortée de Xavi !

Publié le 4 février 2020 à 20h00 par B.C. mis à jour le 4 février 2020 à 20h15

Avant de choisir Quique Setién, le FC Barcelone a fait le forcing pour convaincre Xavi de venir prendre la tête du club. Cependant, les Blaugrana n’auraient jamais formulé d’offre concrète à l’ancien milieu de terrain selon Eric Abidal.

Si Quique Setién a été choisi par le FC Barcelone pour la succession d'Ernesto Valverde, un autre entraîneur semblait avoir la préférence de la direction. En effet, la presse catalane affirmait avant la nomination de Setién que Xavi était le grand favori pour prendre les rênes du club culé. D’ailleurs, l’ancienne gloire du FC Barcelone, désormais à la tête d’Al Sadd, aurait même reçu une proposition de la part de son ancien club. Une version toutefois contredite par Eric Abidal, secrétaire technique des Blaugrana .

« Il n’y avait pas d’offre »