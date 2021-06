Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme décision de Laporta pour ce cadre de Koeman !

Publié le 28 juin 2021 à 15h00 par A.D.

Alors qu'il occupe une place importante dans le vestiaire de Ronald Koeman, Sergi Roberto devrait se voir offrir une prolongation de deux saisons. De cette manière, le joueur polyvalent du Barça serait lié au club jusqu'au 30 juin 2024.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Sergi Roberto pourrait quitter le FC Barcelone dès cet été s'il ne prolonge pas très vite. En effet, le club catalan pourrait être dans l'obligation de vendre son milieu de terrain, reconverti latéral droit, lors du prochain mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Toutefois, le Barça pourrait ne pas avoir besoin d'en arriver là, puisque Joan Laporta songerait à offrir un nouveau bail de deux saisons à Sergi Roberto.

Une prolongation de 2 ans pour Sergi Roberto ?