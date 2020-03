Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lenglet, Umtiti… Le Barça aurait tranché !

Publié le 24 mars 2020 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont en concurrence pour une place aux côtés de Gerard Piqué. Et entre les deux Français, le club catalan semble avoir fait son choix.

Dans tous les grands clubs, les places sont chères et c’est bien évidemment le cas au FC Barcelone. Ainsi, Clément Lenglet et Samuel Umtiti se retrouvent en concurrence pour le poste de défenseur central gauche. Depuis le début de la saison, l’ancien du FC Séville était un titulaire indiscutable, mais l’arrivée de Quique Setien a quelque peu rebattu les cartes. Le champion du monde a ainsi retrouvé un peu de temps de jeu, mais cela ne devrait pas être le cas la saison prochaine.

Umtiti out, Lenglet prolongé ?