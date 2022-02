Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message lourd de sens de Xavi sur le mercato !

Publié le 6 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est entre autres parvenus à mettre la main sur Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré cet hiver, Xavi Hernandez n’a pas manqué de souligner à quel point ces renforts sont précieux pour le Barça.

Dans les derniers jours du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré ont quitté la Premier League et plus particulièrement Arsenal et Wolverhampton pour rejoindre le FC Barcelone. Deux options supplémentaires en attaque pour Xavi Hernandez qui a dû composer avec des blessés de marque dans ce secteur de jeu ces dernières semaines. L’occasion pour l’entraîneur du FC Barcelone de s’enflammer pour le mercato hivernal effectué par le Barça .

Xavi Hernandez s’enflamme pour le recrutement d’Aubameyang et de Traoré !