Mercato - Barcelone : Le Barça utilise son joker pour Lewandowski

Publié le 17 mai 2022 à 23h05 par La rédaction

Selon le média El Chiringuito, le Barça a trouvé un accord avec Lewandowski pour un futur contrat. Mais il a pour cela grillé un joker. Analyse.

Ces dernières heures, l’émission espagnole El Chiringuito a révélé que Robert Lewandowski souhaitait toujours rejoindre le FC Barcelone et qu’il aurait accepté une offre de 8 millions d’euros net par an du Barça, ce qui représente un gros effort financier par rapport à ce que le buteur polonais touche actuellement au Bayern, par rapport aussi à ce qu’il pourrait toucher ailleurs, en signant au Paris Saint-Germain par exemple.

Il faut encore s’accorder avec le Bayern…

Si cela témoigne indiscutablement de la volonté du joueur de signer au Barça, cela ne laisse en revanche plus vraiment de marge de manœuvre au club catalan, qui doit encore convaincre le Bayern de lui céder Lewandowski à un an de la fin de son contrat, au tarif très raisonnable de 30-35 millions d’euros, alors que club bavarois peut prétendre à beaucoup plus compte tenu du statut du Polonais. Compte tenu de ses limites financières le FC Barcelone peut difficilement surenchérir. Or il peut désormais difficilement exiger de Lewandowski qu’il monte au créneau pour faire céder le Bayern alors que le joueur a déjà fait un très gros effort sur son contrat. Dans le contexte, un scénario d’enlisement du deal ne peut être totalement exclu.